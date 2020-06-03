فورد برونكو 2021 تظهر بألوان متعددة في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – بفضل مجموعة من الصور التي تسربت عبر الانترنت في وقت سابق من هذا العام، أصبح لدينا فكرة عما سيبدو عليه طراز فورد برونكو 2021 الجديد عندما يتم الكشف عنه، واليوم ظهرت السيارة في تصميم تخيلي يكشف عن الألوان القياسية التي ستتوفر بها السيارة وفقاً لمعلومات من موردي الطلاء لشركة فورد، كما تصور السيارة أيضاً بإصدارات بابين وأربعة أبواب.

من ناحية الألوان، تظهر السيارة بلون برتقالي لؤلؤي، وأحمر لؤلؤي، وأحمر قاتم، وأزرق معدني وأبيض وأزرق داكن ورمادي معدني، وأسود، من بين خيارات أخرى عديدة، كما تتوفر السيارات بسقف بلون مطابق للون السيارة وأخرى سوداء، بالإضافة إلى تصميم بسقف أبيض وشبك أمامي أبيض أيضاً.

ستستمد فورد برونكو 2021 قوتها إما من محرك ايكوبوست 2.3 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 270 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران للإصدار الأساسي، أو محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر بقوة 352 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وفي الختام، كان من المفترض أن يتم الكشف عن فورد برونكو 2021 الجديدة في 17 مارس الماضي، ولكن تم تأجيل موعد الكشف للظروف التي تشهدها صناعة السيارات بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم تكشف الشركة عن الموعد الجديد بعد.

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