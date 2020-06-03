الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحدث سيارات Tiguan من فولكس فاغن تغزو أسواق العالم

أعلن وكلاء شركة فولكس فاغن في موسكو أن الشركة بدأت بطرح النموذج الأحدث من سيارات Tiguan في السوق الروسية وبعض أسواق العالم.

وتمتاز السيارة الجديدة من فولكس فاغن بالعديد من التفاصيل التي تجعلها أكثر جاذبية وأناقة من سيارات Tiguan السابقة، فغطاء المحرك فيها مثلا حصل على خطوط إضافية لتحسن انسيابية الهواء، وتغير فيها تصميم المصابيح الأمامية بشكل كبير، إذ أصبحت أعرض وأكبر حجما، وزودت بخطوط إضاءة بيضاء سفلية من نوع LED.

كما زودت Tiguan GO بمرايا جانبية يمكن طيها وفتحها كهربائيا، إضافة إلى أنظمة إلكترونية لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وشاشتين إلكترونيتين واحدة في منتصف واجهة القيادة وأخرى قبالة السائق، يمكن الاعتماد عليهما في التحكم بأنظمة الصوت والقيادة ومراقبة الحالة الفنية للسيارة.

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وحصلت المركبة أيضا على عجلات مزودة بأقراص عريضة بمقاس 17 إنشا، وعلى نظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، ونظام مساعد يسهل على السائق ركن السيارة.

ومن الناحية التقنية تعتمد هذه المركبة على محركات بنزين بعزم 125 و150 حصانا، وعلى سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، أما سعر هذه السيارة في السوق الروسية فسيكون نحو 25700 دولار.