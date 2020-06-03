على خطى المعارض الدولية.. إلغاء "أوتوماك 2020" بسبب "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة إنفورما المنظمة لمعرض أوتوماك فورميلا 2020 عن إلغاء النسخة الحالية من دورة العام الحالي من المعرض، و التي كان مقررا إقامتها في شهر يونيو الجاري،

لتقام شهر يونيو العام القادم 2021.

وأعلنت الشركة أنها ملتزمة برد التذاكر للحاجزين مسبقًا ، وذلك بعد إلغاء الدورة الحالية وتحديد موعد معرض

أوتوماك فورميلا الجديد.

ويأتي الإلغاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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جدير بالذكر أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت على قطاع السيارات فى جميع أرجاء العالم، وأدت إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية، ومنها معرض جنيف، وفرانكفورت، وبكين، ولوس أنجلوس.