كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة إنفورما المنظمة لمعرض أوتوماك فورميلا 2020 عن إلغاء النسخة الحالية من دورة العام الحالي من المعرض، و التي كان مقررا إقامتها في شهر يونيو الجاري،لتقام شهر يونيو العام القادم 2021.
وأعلنت الشركة أنها ملتزمة برد التذاكر للحاجزين مسبقًا ، وذلك بعد إلغاء الدورة الحالية وتحديد موعد معرضأوتوماك فورميلا الجديد.
ويأتي الإلغاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت على قطاع السيارات فى جميع أرجاء العالم، وأدت إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية، ومنها معرض جنيف، وفرانكفورت، وبكين، ولوس أنجلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى المعارض الدولية.. إلغاء "أوتوماك 2020" بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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