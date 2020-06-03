"أوبر" تواجه "كورونا" برحلات مجانية للفريق الطبي وتسهيل الزيارات المنزلية للمرضى وتوصيل مساعدات

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة أوبر عن أحدث ٧ مبادرات لها في مصر والتي تتضمن عقد شراكات مع مؤسسات أهل مصر، والهلال الأحمر المصري، وشركة Venture Lifestyle، وذلك ضمن جهود الشركة لدعم المجتمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وفيما يخص جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي، قامت شركة أوبر بعقد شراكة مع "طبيبي" وأضافت ٥ مستشفيات جديدة إلى مبادرتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لدعم الصفوف الأمامية من قطاع الصحة برحلات مجانية ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تم دعمها إلى ٩ مستشفيات.

وقال أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر: "إن العامل المحرك والأساسي لخطواتنا هي مسئوليتنا المتنامية تجاه المجتمع، فقد ركزنا على عقد شراكات مع المؤسسات المجتمعية لمساعدة المناطق التي تواجه ظروفاً صعبة بالتخفيف من تأثير فيروس كورونا عليها. وفي إطار التزامنا العالمي بحملة

أوبر (نقل ما يهم)، فنحن نبحث دائمًا عن مختلف الفرص لدعم مجتمعنا. وسوف نواصل العمل عن قرب مع الأطراف المعنية وسنستمر في المساهمة بتكنولوجيا أوبر للعمل على تلبية احتياجات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار تدابير السلامة التي ستساعد في كبح انتشار الفيروس".

والتزاماً بما أعلنته شركة أوبر في إبريل لدعم محاربي الصفوف الأولى بـ٤ مستشفيات عزل في كل من القاهرة والإسكندرية، توسعت الشركة في التزامها تجاه القطاع الطبي عبر توفير رحلات مجانية ومخفضة للعاملين بكل من مجموعة مستشفيات السلام العالمية، ومجموعة مستشفيات دار الفؤاد، ومستشفى السعودي الألماني. هذا بالإضافة إلى تعاقد أوبر مع "طبيبي"، مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص على مدار الساعة طوال أيام

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الأسبوع، بتقديم رحلات مخفضة لتسهيل الزيارات المنزلية للمرضى.

كما عقدت شركة أوبر شراكة مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لمساعدة المتطوعين والعاملين بالقطاع الصحي على التحرك بحرية خلال رحلتهم لاحتواء ومحاربة فيروس كورونا المستجد. قامت الشركة بإتاحة ودعم تنقلات ٢٠٠٠ متطوع من خلال توفير ٤٠٠٠ رحلة مجانية.

وتعاونت شركة أوبر مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، التي تهدف للوقاية والعلاج من الحوادث والحروق بالمجان وتشرف على ٣ منشآت للعزل، حيث قدمت أوبر لها دعماً لوجستياً من خلال توفير ١,٠٠٠ رحلة مجانية لـ ٧٠ مندوباً للمؤسسة. وساهم هذا الدعم في مساعدتهم على جمع التبرعات للمرضى الحاليين.

وخلال شهر رمضان، عقدت أوبر شراكة مع شركة Venture Lifestyle لدعم مبادرة "عربية الخير" عن طريق توفير رحلات مجانية من أوبر باص لتسهيل توزيع ١٠٠,٠٠٠ وجبة ساخنة و٦٠٠ حقيبة رمضانية للأسر الأكثر احتياجاً.

تأتي هذه الشراكات السبع كجزء من تعهد أوبر العالمي بهدف دعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمجتمعات في "نقل ما يهم" بتقديم خدمات النقل الضرورية ودعم جهود السلطات العامة والمدن لوقف جائحة فيروس كورونا المستجد.