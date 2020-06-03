تستعد مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، اعتزامها استئناف تشغيل مصنعيها في المكسيك يوم 15 يونيو الحالي، بعد تعليق العمل به كإجراء احترازي لمواجهة أزمة كورونا.
قالت المجموعة الألمانية في بيان لها، إنها ستلتزم بقواعد الحكومة الاتحادية المكسيكية وقواعد حكومة إقليم بويبلا المكسيكي حيث يوجد أحد المصنعين.
وسيعود عمال مصنع بويبلا الذي ينتج السيارات والمحركات إلى العمل تدريجيا مع البدء بإعادة 30 في المئة منهم إلى العمل.
وستراقب فولكس فاجن الظروف الصحية في أرجاء المصنع، لتقييم كيفية العودة إلى مستويات الإنتاج قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
وستوفر الشركة الألمانية وسائل نقل آمنة لعمال المصانع وقياس درجة حرارة جميع العمال في منازلهم وإقامة حجر صحي لاستبعاد أي عامل يعاني من أعراض كوفيد-19.
تعتزم فولكس فاجن منح جميع عمالها في المكسيك البالغ عددهم حوالي 15 الف عمل مجموعة مستلزمات وقاية تضم مقياس للحرارة. كما سيتم تطبيق أكثر من 100 إجراء للوقاية والسلامة لضمان عدم انتشار المرض بين العمال.
كانت هذه تفاصيل خبر فولكس فاجن تعلن عن خطتها للتعايش مع "كورونا" بمصنعها في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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