كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أثناء القيادة الذاتية Autopilot.. تيسلا 3 تتعرض لحادث غريب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موقف غريب، تعرضت سيارة تيسلا 3 لحادث غريب على أحد الطرق السريعة ولم يتمكن نظام القيادة الذاتية Autopilot من تفاديه.

يكشف تقرير الحادث الذي وقع على طريق سريعة أن نظام Autopilot للقيادة الذاتية والذي يعد من أفضل الأنظمة في مجاله، لم يتمكن من 7كتشاف الشاحنة التي كانت تسد الطريق أمام السيارة بعد أن تعرضت الشاحنة نفسها لحادث سابق أدى لانقلابها بشكل غريب. ولحسن الحظ فلم يتعرض أي شخص للأذى.

نشاهد في الفيديو المسجل للحادث من عدة زوايا أن الشاحنة كانت تسد معظم الطريق بعد انقلابها ولكن السيارات والشاحنات العابرة كانت تبطئ من سرعتها عند ملاحظة الشاحنة وتغير مسارها، بالرغم من ذلك لم تتمكن تيسلا موديل 3 ونظام Autopilot من اتخاذ القرار البديهي الذي كان من المتوقع أن يتخذه حتى أي سائق مبتدئ، فضلاً عن سيارة عالية التقنية وذاتية القيادة.

يلاحظ في الفيديو المسجل من أمام السيارة أن سائق الشاحنة كان يقف بعيداً عن مركبته محاولاً تحذير السيارات الأخرى في الطريق، وعن وصول سيارة تيسلا إلى محاذاته نشاهد بعض الدخان الأبيض الذي يبدو ناتجاً عن فرملة قوية قام بها سائق السيارة كمحاولة لتفادي الحادث المحتّم.