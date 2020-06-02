هيونداي أزيرا بحلة جديدة تماماً في المملكة العربية السعودية 

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن خططها للكشف قريباً عن سيارة أزيرا Azera الجديدة كلياً والتي ستتاح للعملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد خضعت أزيرا، المخطط لإطلاقها خلال شهر يونيو في المملكة العربية السعودية، لعملية تجديد شاملة وتصميم وضع بعناية ليعمق معاني الرفاهية والفخامة، ويضيف مظهرًا جذاباً ومتميزاً تم دمجه مع أحدث الميزات التكنولوجية المتطورة.

يعكس الطراز الجديد لأزيرا -Azera الهوية التصميمية للجيل القادم من هيونداي -الرياضي الحسي Sensuous Sportiness– وتتميز السيارة بالانسجام بين أربعة عناصر رئيسية هي: التناسب الدقيق والهندسة والتصميم والتكنولوجيا.

وتتمتع أزيرا الجديدة بشخصية متميزة وجرأة كبيرة في تصميمها الداخلي والخارجي، مما يضيف طابعاً حيوياً يعكس جيل المستقبل من السيارات، وعلاوة على تصميمها الأنيق تمتلك أزيرا مجموعة واسعة من ميزات التكنولوجيا المتقدمة الجديدة التي ستجعل تجربة القيادة أكثر سهولة وسلاسة.

وصرح بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن متحمسون لاقتراب موعد طرح الجيل المطور تماماً من سيارة هيونداي أزيرا والذي سيكون إضافة ممتازة أخرى لمجموعتنا في المنطقة. لطالما إلتزمت هيونداي بتقديم سيارات عالية الأداء لعملائها، ومع أزيرا الجديدة نجحنا بالتأكيد على هذا الإلتزام، لذا نتطلع إلى إطلاقها بشكل حصري قريباً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”.

يمكن مشاهدة البث المباشر لإطلاق الجيل السادس القادم من أزيرا من خلال متابعة البث المباشر على قناة هيونداي الشرق الأوسط وإفريقيا يوم الأحد 7 يونيو الساعة 4 مساءً بتوقيت السعودية: الرابط

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