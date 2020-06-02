عرض كيا الجبر على تقسيط كيا سبورتج 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة, كل هذا و اكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان وابدا دفعات اقساطك العام القادم، وقع.. وفر.. وانطلق مع موديلات كيا 2021. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا سبورتج موديل 2021: القسط الشهري: 1199 ريال مميزات العرض: تأجيل الأقساط إلى العام القادم.

بدون دفعة اولى.

خدمة المساعدة على الطريق.

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات. الشروط والأحكام: Advertisements • القسط الشهري قابل للتغير في حالة وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني

• القسط الشهري محسوب بقيمة 10% دفعة اولى مع إمكانية التمويل بدون دفعة اولى

• توجد دفعة تملك في نهاية العقد، معدل النسبة السنوي يبدأ من 11.02% الى 13.41%

• هذا العرض ساري حتى 30 يونيو 2020، القسط محسوب على أساس المدة 60 شهر

• ضمان المصنع 5 سنوات او 100,000 كيلو “سيراتو، تيلورايد، سبورتج، بيجاس”

• ضمان المصنع 5 سنوات مفتوح الكيلو خاص بالكادينزا

• العرض مقدم من شركة الجبر للتمويل، يستحق القسط الاول في شهر محرم 1442 هـ صورة العرض:

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