بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 الجديدة تدشن رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن الفئة الرابعة 2021 رسمياً بشبك ضخم مثل السيارة الاختبارية، بالإضافة إلى تقنيات جديدة وديناميكيات محسنة ومحرك هجين بست أسطوانات.

من ناحية التصميم، حصلت السيارة على نسب تصميمية أنيقة على غرار السيارة الاختبارية Concept 4، كما حصلت على مصابيح أمامية ليد وجنوط 18 بوصة ومصابيح خلفية على شكل حرف L، وبالطبع الشبك الأمامي العملاق، في حين تقول بي ام دبليو أن هذا الشبك يخدم غرض هام حيث تعمل على تبريد المحرك الجديد ذو الست أسطوانات بشكل مثالي.

من ناحية القوة، تستمد بي ام دبليو 430i و430i xDrive قوتها من نسخة محدثة من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر تيربو بقوة 255 حصان و399 نيوتن.متر، وهو تحسن قدره 7 أحصنة عن الطراز السابق، ما يجعل 430i تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 5.5 ثانية وxDrive في 5.3 ثانية، بسرعة قصوى قدرها 250 كم/س للسيارتين.

من جانبه، يحصل طراز M440i xDrive الجديد على محرك جديد بست أسطوانات سعة 3 لتر بمساعدة هجينة 48 فولت، وتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 382 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يمنح السيارة تسارعاً من 0 إلى 96 كم/س في 4.3 ثانية فقط، وفي بعض الأسواق، يتوفر للمشترين أربعة إصدارات ديزل وهم 420d و420d xDrive و430d xDrive و440d xDrive، وتستخدم سيارات الديزل نفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات وتتوفر إما بدفع خلفي أو كلي اعتماداً على الإصدار.

بالدخول إلى المقصورة، ستحصل السيارة على نفس قمرة القيادة التي تركز على السائق من الفئة الثالثة سيدان، مع لمسات من الجلد الصناعي، كما تحصل على الإصدار الأحدث من النظام الترفيهي iDrive 7.0 من بي ام دبليو، بشاشة لمسية مقاس 8.8 بوصة وشاشة رقمية قياس 5.1 بوصة بين العدادات التناظرية، ويدعم النظام الترفيهي كلاً من ابل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ومن حيث السلامة، حصلت السيارة على أنظمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة المسار مع مساعد التوجيه، ومعلومات حدود السرعة، وبشكل اختياري يمكنك الحصول على حزمة مساعدة السائق أكثر تقدماً، والتي تضيف تحكم تكيفي للسرعة ومساعد الحفاظ على المسار ومساعد تجنب الاصطدام الجانبي، والكبح الخلفي التلقائي في حالات الطوارئ.

في النهاية، يبدأ سعر بي ام دبليو 430i كوبيه الأساسية ذات نظام الدفع الخلفي من 45,600 دولار (171,000 ريال) في الولايات المتحدة، في حين يأتي طراز 430i xDrive بسعر 47,600 دولار (178,500 ريال)، ويبدأ سعر طراز M440i xDrive الأعلى من 58,500 دولار (219,400 ريال)، على أن تنطلق السيارة عالمياً في أكتوبر المقبل.

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