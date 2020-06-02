الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن عدد من النصائح التي يجب مراعاتها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ لضمان عدم تفشّي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بالبلاد.
وبيّنت الوزارة أن هذه النصائح تشتمل على أخذ كمامة قماشية إضافية ومعقم يدين كحولي، إلى جانب الركوب في المقاعد الخلفية وتجنب لمس الأسطح والاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً، وأخيراً الدفع إلكترونياً.
وشددّت الوزارة على ضرورة الإلتزام بهذه التدابير والنصائح الوقائية؛ تجنباً لانتقال العـدوى وتفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ضوابط استخدام سيارات الأجرة والحافلات في ظل الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.