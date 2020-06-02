تعرف على ضوابط استخدام سيارات الأجرة والحافلات في ظل الكورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن عدد من النصائح التي يجب مراعاتها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ لضمان عدم تفشّي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بالبلاد.

وبيّنت الوزارة أن هذه النصائح تشتمل على أخذ كمامة قماشية إضافية ومعقم يدين كحولي، إلى جانب الركوب في المقاعد الخلفية وتجنب لمس الأسطح والاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً، وأخيراً الدفع إلكترونياً.

وشددّت الوزارة على ضرورة الإلتزام بهذه التدابير والنصائح الوقائية؛ تجنباً لانتقال العـدوى وتفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.