جربنا ثلاث سيارات من سانج يونج البازعي تطعيس ولايف ستايل ومباراة كورة

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت عدد من سيارات شركة سانج يونج، صانعة السيارات الكورية المنتشرة في أكثر من 126 دولة و 1600 فرع حول العالم والتي تأسست عام 1954، عند وكيلها الحصري بالمملكة شركة عبد الله صالح البازعي للسيارات، والتي تعد إحدى أكثر شركات السيارات شهرة في المملكة.

سانج يونج ريكستون

في البداية، سنتحدث عن أكبر سيارات سانج يونج وهي ريكستون، والتي تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2 لتر مزدوج التيربو بقوة 225 حصان وعزم 350 نيوتن/م، مع نظام دفع خلفي، ويتصل المحرك ناقل الحركة آلي بـ 6 سرعات مع خيار التحكم اليدوي، وتمتلك الاس يو في الفاخرة العديد من وسائل مساعدة السائق وأنظمة السلامة مثل نظام التحكم الكتروني بالثبات وغيره الكثير، في حين يبدأ سعر السيارة عند وكيلها من 88,000 ريال سعودي.

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سانج يونج كوراندو

نصل في جولتنا إلى السيارة التالية في تشكيلة الشركة بالمملكة وهي كوراندو والتي تمتلك تصميم عصري للغاية، كما تستمد قوتها من محرك GDI تيربو سعة 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 163 حصان وعزم 280 نيوتن/م، ويتصل المحرك بناقل حركة آلي بـ 6 سرعات، كما تحصل على مقصورة مجهزة بشكل جيد ومزايا توفر راحة وأمان للسائق والركاب، مثل نظام مانع انغلاق المكابح وغيره، كما يبدأ سعرها عند وكيلها من 62,000 ريال سعودي.

سانج يونج تيفولي

في ختام جولتنا سنلقي نظرة خاطفة على تيفولي، والتي تستمد قوتها من محرك GDI تيربو سعة 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 163 حصان وعزم 280 نيوتن/م، يتصل المحرك بناقل حركة آلي بـ 6 سرعات، مع مقصورة فاخرة وتقنيات عالية تشتمل على شاشة LCD لمس مقاس 8 أنش وعدادات مقاس 3.5 أنش، في حين تتوفر أيضاً بأنظمة سلامة نشطة مثل نظام التنبية للتوقف المفاجئ وغيره الكثير، في حين يبدأ سعرها في المملكة من 49,900 ريال.