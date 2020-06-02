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أسعار سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – نلقي نظرة معاً على متوسط أسعار سيارات انفينيتي لدى التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة قبل وبعد زيادة ضريبة قيمة المضافة من 5% إلى 15% التي ستطبق في 1 يوليو لمعرفة تأثيرها في حال أردت انتهاز الفرصة بشراء سيارة من العلامة اليابانية الفاخرة.

انفينيتي Q50

قبل (5%): 136,900 ريال

شامل الخصم: 129,900 ريال

بعد (15%): 149,938 ريال

التوفير: 12,371 ريال

انفينيتي Q60

قبل (5%): 169,000 ريال

شامل الخصم: 156,000 ريال

بعد (15%): 185,095 ريال

التوفير: 29,095 ريال

انفينيتي Q70

قبل (5%): 182,900 ريال

شامل الخصم: 179,900 ريال

بعد (15%): 200,319 ريال

التوفير: 20,419 ريال

انفينيتي QX50

قبل (5%): 152,900 ريال

بعد (15%): 167,462 ريال

التوفير: 14,562 ريال

انفينيتي QX60

موديل 2019:

قبل (5%): 172,000 ريال

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شامل الخصم: 158,000 ريال

بعد (15%): 188,381 ريال

التوفير: 30,381 ريال

موديل 2020:

قبل (5%): 184,900 ريال

شامل الخصم: 179,900 ريال

بعد (15%): 202,510 ريال

التوفير: 22,609 ريال

انفينيتي QX70

موديل 2019:

قبل (5%): 155,000 ريال

بعد (15%): 169,762 ريال

التوفير: 14,762 ريال

موديل 2020:

قبل (5%): 185,000 ريال

بعد: 202,619 ريال

التوفير: 17,619 ريال

انفينيتي QX80

موديل 2019:

قبل (5%): 249,000 ريال

شامل الخصم: 239,000 ريال

بعد (15%): 272,714 ريال

التوفير: 33,714 ريال

موديل 2020:

قبل (5%): 279,000 ريال

شامل الخصم: 264,900 ريال

بعد (15%): 305,571 ريال

التوفير: 40,671 ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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