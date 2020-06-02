الخليج ٣٦٥ نت – نلقي نظرة معاً على متوسط أسعار سيارات انفينيتي لدى التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة قبل وبعد زيادة ضريبة قيمة المضافة من 5% إلى 15% التي ستطبق في 1 يوليو لمعرفة تأثيرها في حال أردت انتهاز الفرصة بشراء سيارة من العلامة اليابانية الفاخرة.
انفينيتي Q50
قبل (5%): 136,900 ريال
شامل الخصم: 129,900 ريال
بعد (15%): 149,938 ريال
التوفير: 12,371 ريال
انفينيتي Q60
قبل (5%): 169,000 ريال
شامل الخصم: 156,000 ريال
بعد (15%): 185,095 ريال
التوفير: 29,095 ريال
انفينيتي Q70
قبل (5%): 182,900 ريال
شامل الخصم: 179,900 ريال
بعد (15%): 200,319 ريال
التوفير: 20,419 ريال
انفينيتي QX50
قبل (5%): 152,900 ريال
بعد (15%): 167,462 ريال
التوفير: 14,562 ريال
انفينيتي QX60
موديل 2019:
قبل (5%): 172,000 ريال
شامل الخصم: 158,000 ريال
بعد (15%): 188,381 ريال
التوفير: 30,381 ريال
موديل 2020:
قبل (5%): 184,900 ريال
شامل الخصم: 179,900 ريال
بعد (15%): 202,510 ريال
التوفير: 22,609 ريال
انفينيتي QX70
موديل 2019:
قبل (5%): 155,000 ريال
بعد (15%): 169,762 ريال
التوفير: 14,762 ريال
موديل 2020:
قبل (5%): 185,000 ريال
بعد: 202,619 ريال
التوفير: 17,619 ريال
انفينيتي QX80
موديل 2019:
قبل (5%): 249,000 ريال
شامل الخصم: 239,000 ريال
بعد (15%): 272,714 ريال
التوفير: 33,714 ريال
موديل 2020:
قبل (5%): 279,000 ريال
شامل الخصم: 264,900 ريال
بعد (15%): 305,571 ريال
التوفير: 40,671 ريال
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.