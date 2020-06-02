أسعار سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – نلقي نظرة معاً على متوسط أسعار سيارات انفينيتي لدى التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة قبل وبعد زيادة ضريبة قيمة المضافة من 5% إلى 15% التي ستطبق في 1 يوليو لمعرفة تأثيرها في حال أردت انتهاز الفرصة بشراء سيارة من العلامة اليابانية الفاخرة. انفينيتي Q50 قبل (5%): 136,900 ريال شامل الخصم: 129,900 ريال بعد (15%): 149,938 ريال التوفير: 12,371 ريال انفينيتي Q60 قبل (5%): 169,000 ريال شامل الخصم: 156,000 ريال بعد (15%): 185,095 ريال التوفير: 29,095 ريال انفينيتي Q70 قبل (5%): 182,900 ريال شامل الخصم: 179,900 ريال بعد (15%): 200,319 ريال التوفير: 20,419 ريال انفينيتي QX50 قبل (5%): 152,900 ريال بعد (15%): 167,462 ريال التوفير: 14,562 ريال انفينيتي QX60 موديل 2019: قبل (5%): 172,000 ريال Advertisements شامل الخصم: 158,000 ريال بعد (15%): 188,381 ريال التوفير: 30,381 ريال موديل 2020: قبل (5%): 184,900 ريال شامل الخصم: 179,900 ريال بعد (15%): 202,510 ريال التوفير: 22,609 ريال انفينيتي QX70 موديل 2019: قبل (5%): 155,000 ريال بعد (15%): 169,762 ريال التوفير: 14,762 ريال موديل 2020: قبل (5%): 185,000 ريال بعد: 202,619 ريال التوفير: 17,619 ريال انفينيتي QX80 موديل 2019: قبل (5%): 249,000 ريال شامل الخصم: 239,000 ريال بعد (15%): 272,714 ريال التوفير: 33,714 ريال موديل 2020: قبل (5%): 279,000 ريال شامل الخصم: 264,900 ريال بعد (15%): 305,571 ريال التوفير: 40,671 ريال

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