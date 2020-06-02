فولكسفاجن تستثمر في شركة صناعة أنظمة القيادة الذاتية Argo AI

أعلنت شركة فورد اليوم الثلاثاء رسميا عن شراكتها مع فولكسفاجن، التي قررت الاستثمار في شركة تطوير وصناعة أنظمة القيادة الذاتية Argo Ai، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة فورد.

ووفقا لموقع "سي نت" المختص بأخبار التقنيات، فإن فورد، أعلنت أن فولكسفاجن قررت الاستثمار في شركتها الناشئة لتطوير أنظمة القيادة الذاتية، لتمنح Argo Ai دفعة لمزيد من أبحاث تطوير هذه الأنظمة، وسعيا من الشركة الألمانية للاستفادة من هذا التطوير على سياراتها المستقبلية.





ولم تعلن فولكسفاجن عن القيمة الرسمية لاستثماراتها في شركة Argo Ai، غير أن تقارير صحفية سابقة كشفت وفقا لمصادر مطلعة من داخل شركة فولكسفاجن أن قيمة استثماراتها بالشركة التابعة لفورد ستصل إلى 1.7 مليار دولار.

مع العلم بأن القيمة السوقية لشركة Argo Ai تقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعني أن قيمة استثمارات فولكسفاجن تقترب من 50% من قيمة الشركة.

كما سبق وأعلنت شركة فولكسفاجن أنها تخطط للاستمثار بقيمة 2.6 مليار دولار في شركة Argo AI، ورغم عدم تحديد التكلفة الرسمية للاستثمار، تعتبر هذه الشراكة، داعما قويا لتعزيز تحالف بورش وفولكسفاجن للمستقبل.





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وكانت بداية إعلان فولكفساجن عن نيتها للاستثمار في شركة Argo Ai في الصيف الماضي، بهدف تطوير السيارات ذاتية القيادة في أوروبا وأمريكا.

أبرز الشركات المصنعة لأنظمة القيادة الذاتية في العالم

وتأتي شركة وايمو، في مقدمة الشركات المطورة والمصنعة لأنظمة القيادة الذاتية في العالم، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"ألفا بت"، المالكة لشركة جوجل.

ونجحت سيارات وايمو حتى الآن في قطع مسافات بأنظمتها للقيادة الذاتية، تصل لنحو 32 مليون كيلو متر، كنسبة إجمالية للمسافات التي قطعتها كافة سياراتها منذ تدشين الشركة.

ويدعم أنظمة القيادة الذاتية بسيارات وايمو، كاميرات مراقبة LiDAR وأجهزة استشعار رادارية متطورة، وأجهزة اسشتعار صوت سارينة الإسعاف وسيارات الطوارئ لتفسح الطريق لهم.

ومن بعدها ذكر الموقع شركة GM Cruise، التابعة لمجموعة جنرال موتورز الكبرى، وهي تمتلك ثاني أكبر أسطول من السيارات ذاتية القيادة بإجمالي 180 سيارة، وتحتفظ برقم مميز من قطع المسافات بأنظمة القيادة الذاتية يصل إلى 1.6 مليون كيلو متر.

ومن بعدها جاءت شركة Argo Ai، التابعة لشركة فورد، وهي شركة نائشة ذات مستقبل مميز بعالم صناعة أنظمة القيادة الذاتية، وتمتلك أسطول من السيارات يقدر بـ100 سيارة، وتقدم خدماتها لـ6 مدن بالولايات المتحدة.



