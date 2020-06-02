حكاية 5 من نجوم هوليوود مع سباقات السيارات

جمع موقع "هوت كارز" المتخصص في أخبار السيارات، قائمة مميزة تكشف عن أبرز نجوم هوليوود، الذين أسرهم عشق سباقات السيارات، ليتخذوه هواية أو مهنة احترافية بجانب عملهم بالتمثيل.

وضمت القائمة مجموعة من الفنانين الذين عرفوا بعيدا عن حياة الأضواء كمتسابقي سيارات محترفين، وبدأ الموقع قائمته بالنجم "باتريك ديمسي".

وقال عنه موقع "هوت كارز"، إنه عرف بدوره في المسلسل الناجح Grey’s Anatomy، وفي نفس الوقت متسابق سيارات شارك بالعديد من السباقات أبرزها سباق لو مان 24 ساعة الشهير الذي شارك به في عام 2015.

وضمت القائمة النجم الشهير "جيمس دين"، الذي توفى خلال قيادته لسيارته البورش فئة 550 سبايدر.

وبدأ عشق جيمس دين لسباقات السيارات بعد فيلمه الشهير Rebel Without a Cause الذي طرح في عام 1955.

أيضا يمتلك النجم الكوميدي "تيم آلن"، الشهير بتجسيده لشخصية "باظ يطير" في أفلام الرسوم المتحركة "توي ستوري"، مشاركات قوية في مختلف سباقات السيارات، في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

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وسبق له أن شارك في سباق "دايتونا" 24 ساعة في دورته لعام 1997، وحل بالمرتبة الـ58 وسط منافسة 80 سيارة.

وضمن القائمة جاء أيضا، النجم البريطاني "روان اتكينسون"، الشهير بتجسيده لشخصية "السيد بين".

وذكر موقع "هوت كارز"، أن اتكينسون في الحياة الواقعية سبق له المشاركة في العديد من سباقات السيارات، مستخدما موديلات مثل مكلارين F1 و رينو تربو 5.

واختتم الموقع القائمة بالنجم إيريك بانا، الشهير بأدواره في أفلام مميزة مثل Troy.

وذكر الموقع أنه سبق له المشاركة بالعديد من سباقات السيارات، وهو يعتبر متسابق "رالي" محترف يشارك رسميا في مختلف السباقات التي تقام بأستراليا، مثل كأس بورش لسباقات الرالي، مستخدما سيارته الرياضية المعدلة من طراز 1974 Ford XB Falcon.



