بالصور.. أبرز السيارات الفارهة التي ستطرح في يونيو

يترقب عشاق السيارات مجموعة مميزة من الموديلات الجديدة الفاخرة لأبرز الشركات والمقرر طرحها خلال شهر يونيو الجاري.

وعرض موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز تلك الموديلات بدأها بطراز تويوتا 2021 Harrier الذي ستطرح نسخته الجديدة بعدمرور 6 أعوام على طرح آخر موديلاته.

وقال"هذه النسخة الجديدة من طراز تويوتا بمحرك هجين، بسعة 2.5 لتر، وهو الأول الذي تطرحه تويوتا بشاشات جانبية ديجتال للمرايات الجانبية، تتمركز داخل كابينة القيادة"

ويأتي ضمن أجندة الطرح في يونيو النسخة الأحدث من شاحنة رام المميزة 1500 Rebel TRX i التي تعتبر المنافس الأول لشاحنة فورد "رابتور بالأسواق.

والشاحنة بمحرك Hellcat V8وهو نفسه الذي تعمل به سيارة جييب جراند شيروكي.

ومن جانبها ،تواصل شركة بي إم دبليو طرح المزيد من الموديلات الفاخرة، حيث من المقرر أن تكشف عن النسخة الكوبيه لعام 2020 من الفئة الرابعة.

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كما ستطرح jeep، "كومباس"، الذي تكشف عنه الشركة الأمريكية الخميس المقبل.

وقال الموقع الأمريكي إن الطراز في نسخته الجديدة لعام 2020 يتوقع أن يتطرح بمحرك كهربائي مهجن بسعة 1.3 لتر.

ومن أكثر السيارات على قوائم الترقب، نسخة 2021 من شاحنة فورد ، F-150، والتي سيتم الكشف عنها رسميا 25 يونيو الجاري.





واختتم الموقع القائمة، بطراز لكزس IS والذي ترغب لكزس من خلاله منافسة النسخة الأحدث من طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة.

وهذه النسخة الحديدة من طراز لكزس IS، سيتم الكشف عنه رسميا في 9 يونيو الجاري، مع توقعات بأن تطرح بالمحرك نفسه الذي يعمل به طراز لكزس LS 500، والذي يعتبر من فئة V6 بسعة 3.5 لتر.