أيقونة بي إم دبليو تتزين بجنوط ذهبية.. مزيد من الفخامة

قدمت شركة "أوتو ديناميكس" لأيقونة بي إم دبليو M760Li xDrive "جنوطا ذهبية"، لزيادة أناقة وفخامة السيارة الصالون الفارهة.



وأوضحت الشركة البولندية أن الجنوط تتلألأ باللون الذهبي Patina وبقياس 22 بوصة، مع إطارات ميشلان عالية الأداء، وبطبيعة الحال تعتمد كل عجلة على مستشعر لمراقبة ضغط هواء الإطار.

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ويتناغم لون الجنوط مع لون جسم السيارة الخارجي "Frozen Black". واستعانت الشركة البولندية بخبرة روسية لتصميم باقة مكونات خارجية للجسم؛ حيث تقدم شركة "رونين ديزاين" للسيارة اسبويلر أمامي جديد، وعتبات بتصميم مختلف، مع ناشر خلفي بتصميم عصري تبرز من خلاله فتحات نظام العادم القياسي، كما تكتمل هذه الملامح باسبويلر خلفي لزيادة القسمات الرياضية شراسة. وحازت النسخة المعدلة على ضبط جديد لمجموعة التعليق.

مواصفات بي إم دبليو M760Li xDrive

قوة المحرك 585 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى محرك V12 سعة 6.6 لتر تتسارع السيارة الفارهة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية السرعة القصوى 250 كلم/س.

ولا تزال "التوقعات لعام 2020 قاتمة" حسبما قال أوليفر تسيبزه، رئيس شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، منتصف مايو/آيار الماضي، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات عالميا تراجعت بنسبة 41% في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح أنه على الرغم من أن المبيعات في الصين ارتفعت بنسبة 14% في العام الماضي، فإن تعافي الطلب في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا يسير ببطء شديد.