قائمة أبرز السيارات التي ستحال للتقاعد في 2021

دفعت تبعات تفشي فيروس كورونا الاقتصادية معظم شركات صناعة السيارات لوقف تصنيع العديد من الموديلات توفيرا للنفقات، ما يعني اختفاء العديد من الطرازات بحلول 2021.

موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، رصد في تقرير له أبرز السيارات التي سيتوقف تصنيعها خلال عام 2020 الجاري، ولن تعود في العام المقبل للأسواق.

وجاء في المقدمة طراز4C من ماركة ألفا روميو الإيطالية، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لطرح موديلات جديدة مثل Giulia السيدان، وStelvio التابع لفئة SUV صغير الحجم.

ومن أبرز السيارات التي سيتوقف طرحها أيضا طراز بي إم دبليو i8 بفئتيه الكوبيه والرودستر، بعد تراجع مبيعاته، وهو يعتبر من أوائل أجيال السيارات الكهربائية المهجنة من بي إم دبليو.

وذكر الموقع الأمريكي أن القائمة ضمت طراز Regal من ماركة "بويك"، رغم أنه الأعلى مبيعا لماركة بويك خلال عام 2019 ضمن فئاتها السيدان.

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ومن الموديلات المميزة التي ستحال للتقاعد ، طراز فورد فيوشن، وتسعى فورد حاليا لجذب عملائها عبر موديلات بديله له مثل Escape و Explorer بنسخها الأحدث لعام 2020.

واختتم الموقع قائمته بشركة شيفروليه التي ستوقف طرح إمبالا السيدان، و Sonic الصغير.

وقال الموقع الأمريكي إن تراجع مبيعات طراز إمبالا، وراء وقف تصنيعه رغم تاريخه الحافل مع الشركة الذي يمتد منذ عام 1985 .







