انفينيتي تستعد لإعادة هيكلة شاملة وإطلاق سيارات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار تراجع مبيعات انفينيتي، يعزم مدراء العلامة على إعادة تأهيلها بشكل كامل والاستفادة بشكل أكبر من منصات وتقنيات نيسان، طبقاً لتصريحات جديدة من مدير عمليات انفينيتي، اشواني جوبتا.
وصرح جوبتا: “انفينيتي ستكون عظيمة مجدداً”، وسيتم التركيز على الولايات المتحدة والصين في المستقبل مع مشاركة المنصات مع سيارات نيسان التيما وماكسيما، واستخدام نفس النظام الهجين “اي باور” الجديد لنيسان مع تحسينه لرفع قوته وتمييز العلامة الفاخرة.
الولايات المتحدة هي بالفعل أهم سوق لانفينيتي، حيث باعت الشركة 188,994 سيارة عالمياً في 2019، منهم 117,708 سيارة في الولايات المتحدة، والذي كان تراجعاً بـ 21% عن 2018.
وقد أعلنت نيسان منذ أيام عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة لتحسين الربحية وتقليص عمليات الإنتاج العالمية بـ 20% ووقف علامة داتسون رسمياً وخفض مجال السيارات من 69 موديل إلى 55.
وستبدأ انفينيتي بإنتاج سيارة QX55 الجديدة في نوفمبر 2020، وهي كروس اوفر بتصميم مستوحى من الكوبيه، وستوضع بين QX50 و QX60 في مجال العلامة الفاخرة.
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