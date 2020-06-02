هل هذا هو الوقت المناسب لشراء سيارة فاخرة؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الإعلان عن زيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك، أصبحنا نتسائل عن الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة، ومما نرى فإن ذلك التوقيت هو الآن مع استمرار الفرصة حتى 30 يونيو 2020 للأسباب التالية:
1- شركات السيارات تكبدت خسائر ضخمة بسبب إجراءات مكافحة كورونا وتقترض المليارات لعبور الأزمة، لذا لا نتوقع حدوث انخفاض بأسعار السيارات بأي وقت قريب.
2- أفضل ما ستحصل عليه هي الخصومات والعروض محدودة المدة المتاحة حالياً لدى الوكلاء.
3- ضريبة القيمة المضافة ستصعد من 5% إلى 15% مع رفع رسوم الجمارك من 5% إلى 7%، ما يعني أنك ستفاجأ بدفع على الاقل مبلغ 10 آلاف ريال إضافية على كل 100 الف ريال من قيمة السيارة.
4- سيكون هناك عروض بعد زيادة الأسعار، لكنها لن تعوض زيادة الأسعار التي ستطرأ على جميع السيارات.
مثال على ذلك هي سيارات انفينيتي، حيث نرى فيما يلي انعكاس ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على أسعارها لدى التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة:
انفينيتي Q50
قبل (5%): 136,900 ريال
شامل الخصم: 129,900 ريال
بعد (15%): 149,938 ريال
مقدار التوفير (حالياً): 12,371 ريال
انفينيتي QX80
قبل (5%): 279,000 ريال
شامل الخصم: 264,900 ريال
بعد (15%): 305,571 ريال
مقدار التوفير (حالياً): 40,671 ريال
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