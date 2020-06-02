سرقة 50 سيارة دودج أثناء الاحتجاجات الأمريكية “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء الاحتجاجات العارمة التي عصفت بالمدن الأمريكية في الأيام الماضية، تم سرقة حوالي 50 سيارة من وكالة لفيات كرايسلر في ولاية كاليفورنيا.

وقد ظهر فيديو لعملية سرقة السيارات، منهم عدة سيارات دودج تشالنجر وتشارجر، مع تصريح صاحب الوكالة أن جميع سيارات هيلكات الأكثر قوة تم سرقتها، والتي كانت معروضة بأسعار تتراوح بين 60,000 و90,000 دولار.

ومن السيارات المسروقة أيضاً تشارجر SRT هيلكات دايتونا بالجسد العريض، بسعر يتعدى 90,000 دولار (337,000 ريال).. وصرح صاحب الوكالة أنه حاول الاتصال بالشرطة ولكن لم يجد رداً لانشغالهم بالاحتجاجات المشتعلة في الولاية.

وصرح صاحب الوكالة: “هذا إرهاب محلي ضد المواطنين.. الدمار المتسبب للوكالة سيؤذي 100 شخص على الأقل من العاملين في الوكالة وبالتعاون معها، والذين يعانون بالفعل حالياً بسبب وباء الكورونا”.

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