جينيسيس G80 2021 تظهر كسيارة أجرة في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد فترة قصيرة من انطلاق جينيسيس G80 الجديدة رسمياً، ظهرت السيدان الفاخرة أثناء استخدامها كسيارة أجرة في كوريا الجنوبية.
وقد انتشرت الصور لـ G80 بيضاء في الزحام مع مصباح على السقف لتوضيح أنها سيارة أحرة.. ولا غرابة في ذلك مع انتشار استخدام السيارات الفاخرة كسيارات أجرة خاصة حول العالم مثل سيارات مرسيدس في ألمانيا.
وستبدأ الأسعار الأمريكية لجينيسيس G80 من 47,700 دولار (179,000 ريال)، أي أرخص من مرسيدس اي كلاس بشكل معتبر، وستتوفر السيارة بمحرك تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 421 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع خلفي أو رباعي.
كما ستتوفر السيارة بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر في حالة اختيار النسخ الأعلى في المجال بأسعار أمريكية تبدأ من 59,100 دولار (221,000 ريال).
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