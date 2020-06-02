جيلي جيومتري C كروس أوفر تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – العام الماضي أطلقت جيلي علامة “جيومتري” الكهربائية الجديدة في الصين مع تقديم أول موديل تحت شعار العلامة باسم “جيومتري A” سيدان، والآن كشفت جيلي عن الموديل الثاني باسم “جيومتري سي” كروس اوفر.

ملامح تصميم الكروس أوفر مشابهة لتصميم السيدان الكهربائية، وبالنسبة لأبعاد السيارة سريعاً فيصل طولها إلى 174.5 إنش وعرضها 72.1 إنش وارتفاعها 61.4 إنش وقاعدة العجلات 106.3 إنش.

ويعني ذلك أنها بنفس حجم نيسان ليف تقريباً، واحدة من أهم منافسيها، وتعتمد جيومتري سي على محرك كهربائي واحد بقوة 200 حصان وعزم 310 نيوتن.متر، بسرعة قصوى 150 كم\س.

وسيمكن للعملاء الاختيار بين بطاريتين، الأولى بمدى 400 كيلومتر لكل شحنة والثانية 550 كيلومتر، وستنطلق السيارة في السوق الصيني في يوليو.

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