الرئيس الأمريكي: ما شهدناه ليس أحداث عنف بل "إرهاب محلي" المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ 2 يوم مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية تنصح قائدي السيارات بمراقبة نظام التبريد خلال الأيام الحارة، لأن مشاكله قد تؤدي إلى تلف المحرك بالكامل

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