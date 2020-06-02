“بالفيديو” اقتحام سيارة لمحل ملابس بالدمام وإصابة أحد الأشخاص

الخليج ٣٦٥ نت – اقتحمت سيارة هيونداي الواجهة الزجاجية لأحد المحال التجارية في مدينة الدمـام، متسببة في إصابة أشخاص وإحداث تلفيات بالمحـل. وفي التفاصيل، تداول روّاد مواقع التواصل ‏الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تحطيم سيارة كانت تقودها ‏امرأة للواجهة الزجاجية لأحد محال الملابس في مدينة الدمام، وإصابة أحد الأشخاص الذين كانوا بداخله إلى جانب تناثر الزجاج على ‏أرضية المحل، بينما توقفت السيارة بين حمّالات الملابس.

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