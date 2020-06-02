الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الإرتفاع الكبير في أعداد مندوبي التوصيل السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل المعتمدة، وذلك منذ بدايه تطبيق منع التجول نهاية مارس الماضي.
وأوضحت الهيئة أن نسبة مندوبي التوصيل السعوديين ارتفعت إلى أكثر من 500% خلال تلك الفتـرة، كما زادت نسبة الطلبات بأكثر من 240% مقارنة بنسبة 54% مطلع أبريل الماضي، واستطاعت تطبيقات التوصيل المعتمدة والبالغ عددها 32 تطبيق تنفيذ ما يزيد عن 12 مليون طلب في أكثر من 200 مدينة ومحافظة بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة أعداد مندوبي التوصيل السعوديين بنسبة 500% منذ بدء منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.