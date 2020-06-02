زيادة أعداد مندوبي التوصيل السعوديين بنسبة 500% منذ بدء منع التجول

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الإرتفاع الكبير في أعداد مندوبي التوصيل السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل المعتمدة، وذلك منذ بدايه تطبيق منع التجول نهاية مارس الماضي.

وأوضحت الهيئة أن نسبة مندوبي التوصيل السعوديين ارتفعت إلى أكثر من 500% خلال تلك الفتـرة، كما زادت نسبة الطلبات بأكثر من 240% مقارنة بنسبة 54% مطلع أبريل الماضي، واستطاعت تطبيقات التوصيل المعتمدة والبالغ عددها 32 تطبيق تنفيذ ما يزيد عن 12 مليون طلب في أكثر من 200 مدينة ومحافظة بالمملكة.