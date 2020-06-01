موجز العين للسيارات.. أيقونة هيونداي والصناعة تقاوم كورونا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قدم فريق عمل "أدنوك للتوزيع" 8 نصائح لضمان أعلى مستويات السلامة والأداء للمركبات والعودة للطرقات بأمان في ظل الاستعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن موديل هجين Plug-in من سيارة الأراضي الوعرة X2 المدمجة، والتي تستطيع قطع 100 كيلومتر بأقل من لتري وقود.

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كشفت شركة هيونداي موتور الستار عن لمحة من التصميم الجديد لأيقونتها الشهيرة سانتافي، وهي لمحة تعد بالكثير من الجمال والجاذبية في الجيل الجديد من السيارة الفاخرة.

مع مرور الوقت تزداد الاتساخات في المقصورة الداخلية للسيارة، وعلى الرغم من أن هذا أمر لا يدعو للقلق، إلا أنه في بعض الأحيان يستلزم التدخل بسرعة حتى يسهل التخلص من الاتساخات.

تحاول مصانع السيارات في أوروبا الخروج من ضبابية كورونا بأمان عبر تعافي ملحوظ في المبيعات داخل فرنسا وإسبانيا، إذ تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تراجع حاد للمبيعات على مستوي العالم، لكن شركات صناعة السيارات تسجل علامات انتعاش أولية.