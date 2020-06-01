كتب: باسل الحلواني
طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، فئة جديدة من سيارتها شيري أريزو 5 المجمعة محليًا.
أصبحت شيري أريزو تتوفر بخمس فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 168 ألف جنيه للفئة القياسية مانيوال،
أما الفئة الأولى أوتوماتيك تباع في يونيو الجاري بسعر رسمي 189 ألف جنيه، والفئة الثانية L التي انضمت حديثًا سعرها 191 ألف جنيه، وأخيرًا الفئة كاملة التجهيزات بسعر202.900 جنيه.
تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.
وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح فئة جديدة.. ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"أريزو 5" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.