بعد طرح فئة جديدة.. ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"أريزو 5"

كتب: باسل الحلواني

طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، فئة جديدة من سيارتها شيري أريزو 5 المجمعة محليًا.

أصبحت شيري أريزو تتوفر بخمس فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 168 ألف جنيه للفئة القياسية مانيوال،

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و169.900 جنيه للفئة الثانية مانيوال.

أما الفئة الأولى أوتوماتيك تباع في يونيو الجاري بسعر رسمي 189 ألف جنيه، والفئة الثانية L التي انضمت حديثًا سعرها 191 ألف جنيه، وأخيرًا الفئة كاملة التجهيزات بسعر

202.900 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.