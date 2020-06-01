شيري تكشف عن سيارة جديدة في مصر الأربعاء القادم

كتب: باسل الحلواني

تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري في مصر، لطرح سيارة جديدة تنتمي لعائلة شيري.

تعتزم "غبور"، الكشف الرسمي عن السيارة، بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر بث مباشر عن طريق

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الإنترنت.

ونشرت المجموعة صورة تشويقية للسيارة الجديدة، التي تتكتم على تفاصيلها حتى الآن.

ومن المرجح أن تكون السيارة الجديدة إحدى طرازات عائلة "شيري تيجو" الـ"SUV" الشهيرة.