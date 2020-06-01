أبرز الدراجات النارية التي يمتلكها كيانو ريفز

الخليج ٣٦٥ نت – يعشق الممثل الكندي كيانو ريفز نجم أفلام الأكشن “ماتركس” و”جون ويك” و”سبيد” قيادة الدراجات النارية، ويمتلك نجم هوليوود مجموعة مميزة منها.

ولقد دفع حب كيانو للدراجات النارية إلى تأسيس شركة خاصة به لتصنيع وصيانة الدراجات النارية باسم Arch Motorcycles، يديرها مع شريكه “جراد هولينجر”.

ونستعرض لكم اليوم هنا أبرز 5 دراجات يقتنيها النجم العالمي “كيانو ريفز”، وهي كما يلي.

1- دراجة Arch Motorcycle KRGT-1

هذه الدراجة واحدة من الدراجات التي صنعتها شركته، وهي موديل 2016 تعمل بمحرك 2032 cc، من فئة V-Twin.

2- دراجة 1973 Norton Commando 850 MK II Roadster

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تعمل هذه الدراجة بمحرك 828 cc، ينتج قوة 58 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 115 ميلا في الساعة.

3- دراجة Kawasaki ZX10 Ninja

هي أحد دراجات السباق المميزة من ماركة كوازاكي، ولقد ظهر بها كيانو في العديد من المناسبات، وتعمل بمحرك ينتج قوة 197 حصانا.

4- دراجة 1974 BMW 750

تعد هذه الدراجة من الدراجات النارية الكلاسيكية المميزة، وهي محببة جداً لكيانو، تعمل بمحرك ينتج قوة 50 حصانا، مع عزم دوران 60 نيوتن متر.

5- دراجة هارلي دافيدسون Harley-Davidson Dyna Wide Glide

تأتي هذه الدراجة ضمن قائمة مقتنيات كيانو المميزة، تعمل بمحرك ينتج قوة 80 حصانا، مع عزم دوران 130 نيوتن متر.