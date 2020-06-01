نصائح هامة للحفاظ على محرك سيارتك في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف تتأثر العديد من أجزاء السيارة الهامة بالسلب، ويعد المحرك من أبرز هذه الأجزاء لكثرة مشاكل نظام التبريد خلال الأيام الحارة.

ولقد نصحت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية قائدي السيارات بضرورة مراقبة نظام التبريد في الصيف بشكل مستمر نظرا لأن مشاكله قد تؤدي إلى تلف المحرك بالكامل.

وأوضح الخبراء الألمان أن فشل نظام التبريد يرجع إلى عدة أسباب، منها وجود تسريب في نظام التبريد مع انخفاض مستوى سائل التبريد، أو تعرض مضخة المبرد أو الثرموستات (منظم الحرارة) إلى التلف.

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وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المؤشرات تدل على وجود أعطال في نظام التبريد، منها إضاءة لمبات الأعطال وبيانات الفحص، التي تظهر أمام قائد السيارة، أو ارتفاع درجة حرارة السيارة.

وشددت المؤسسة الألمانية على ضرورة إعادة تزويد نظام التبريد بسائل التبريد أو حتى بالماء في حال الضرورة حتى الوصول إلى مركز الصيانة.

ونصح الألمان بتوخي الحذر عند فتح غطاء الردياتير بسبب الضغط العالي وارتفاع درجة حرارة سائل التبريد، وأنه يجب غلق تشغيل المحرك والانتظار إلى أن تبرد السيارة حتى يمكن فتح غطاء الردياتير لتزويده بسائل التبريد.