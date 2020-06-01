يجب استبدال إطار سيارتك على الفور إذا تغير لهذا اللون!

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أبرز الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية السير، كما أنها من أهم عوامل الأمان والسلامة لمساعدتها في عملية الكبح، لذا يجب فحصها بشكل مستمر والتأكد من سلامتها.

والإطارات من أكثر الأجزاء المعرضة للتلف السريع بسبب احتكاكها المباشر مع البيئة الخارجية، ومن أبرز العوامل التي تتسبب في تلفها هي الأشعة فوق البنفسجية وغازات الأوزون.

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لذا تعمد شركات صناعة الإطارات إلى إضافة مادة كيميائية تسمى “أسود الكربون” إلى مكونات الإطارات أثناء التصنيع، هذه المادة تعمل على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية حيث تمتصها وتحولها إلى حرارة عادية.

لكن مع مرور الوقت تفقد مادة “أسود الكربون” خواصها وقدرتها على الحفاظ على الإطارات، لذلك يتحول الإطار من اللون الأسود إلى الرمادي وهي دلالة على انتهاء صلاحيته.

وحذر خبراء السيارات من استخدام الإطارات عند تغير لونها وذلك لانتهاء صلاحيتها، حيث تكون معرضة إلى التلف أو الانفجار أثناء القيادة وهو ما يشكل خطورة على حياة راكبي السيارة والسيارات الأخرى بالطريق.