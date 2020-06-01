أدنوك للتوزيع تطلق 8 نصائح لضمان العودة للطرقات بعد قيود الفيروس

قدم فريق عمل "أدنوك للتوزيع" 8 نصائح لضمان أعلى مستويات السلامة والأداء للمركبات والعودة للطرقات بأمان في ظل الاستعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ويسهل تطبيق هي النصائح في المنزل قبل الخروج بالمركبات، بالإضافة إلى تقديم "أدنوك للتوزيع" مجموعة من الخدمات الإضافية في المحطات التابعة لها على مستوى دولة الإمارات والتي تشمل فحص المركبات وتغيير الزيوت.

وأوضحت أدنوك للتوزيع أن هذه النصائح تأتي في ظل جهود حكومة الإمارات لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبقاء السكان في المنزل معظم الوقت فقد نالت مركباتهم قسطا وافرا من الراحة الضرورية.

وقالت الشركة" بينما يتخذ الجميع إجراءات الوقاية الضرورية عند الخروج من المنازل بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيجب اتخاذ بعض الإجراءات للتأكد من سلامة المركبات قبل العودة لقيادتها على الطرقات".

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وأضافت الشركة، أن هذه الإجراءات " تتضمن كلا من: فحص المؤشرات في حال وجود أي علامات تحذيرية والتأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بكفاءة إضافة إلى فحص إطارات المركبة وفحص درجة حرارة المركبة وفحص مستوى السائل في مسّاحات الزجاج،والتأكد من عدم وجود شقوق بها".

وتابعت: كما تتضمن الإجراءات " فحص بطارية المركبة والتأكد من عملها بكفاءة وفحص المرايات وتعديلها وفق الحاجة والتأكد من مستوى زيت المحرك باستخدام العلامة الخاصة".

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع.. " في ظل جهودنا المستمرة قيادة وشعبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة وفي ظل الاستعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها على الطرقات فمن الضروري الالتزام بأعلى معايير السلامة".

وأضاف " نريد التأكد من ذلك حتى قبل وصول عملائنا لمحطاتنا وذلك باتخاذهم أهم التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم على الطرقات ولقد قمنا بوضع قائمة بالنصائح الأساسية وتقديم المزيد من الدعم الإضافي لمن يحتاجه من عملائنا".