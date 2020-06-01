كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أودي تعمل على تطوير سيارة كهربائية فريدة من نوعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أودي الألمانية عن مشروعها الجديد لتطوير سيارة كهربائية جديدة فريدة من نوعها، ويحمل مشروع أودي اسم Artemis، ويبدو أن الشركة تتجهز لمشروع ضخم خارج التوقعات

في مشروع Artemis سيكون تركيز أودي على تطوير سياراتها الكهربائية من ناحية المستخدم أكثر مما هو تطوير تقني، ومن الممكن أن يستخدم المشروع الموارد والتقنيات من الشركات الأخرى في مجموعة فولكس واجن، في النهاية تهدف أودي لصنع سيارة كهربائية عالية الكفاءة مزودة بتقنيات قيادة ذاتية متقدمة وقالت أودي أن فريقها الإبداعي “سيطور أنظمة جديدة تتمحور كلياً حول هذه السيارة، ما يتطلب تصميم نموذج عمل جديد لمرحلة الاستخدام بأكملها”.

يبدو حتى الآن أن مشروع Artemis مستقل عن مشاريع أودي الأخرى لسياراتها الكهربائية، ومن المتوقع أن تصل سيارة Artemis في وقت ما من عام 2024.