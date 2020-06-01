سيارة فاخرة تقطع 100 كيلومتر بأقل من لتري وقود

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن موديل هجين Plug-in من سيارة الأراضي الوعرة X2 المدمجة، والتي تستطيع قطع 100 كيلومتر بأقل من لتري وقود.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الهجين X2 25e الجديد يعتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 92 كيلووات/125 حصان، مع آخر كهربائي بقوة 70 كيلووات/95 حصان تتولى تغذيته بالتيار بطارية سعة 10 كيلووات ساعة.

ويمتاز الموديل الهجين بمدى سير يبلغ 57 كم، بينما تبلغ السرعة القصوى 135 كم/س عند انفراد المحرك الكهربائي بعملية الدفع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

Advertisements

وبتضافر جهود المحركين تبلغ القوة الكلية 162 كيلووات/220 حصان. وبذلك تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.8 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 195 كم/س.

أما معدل الاستهلاك للوقود فيبلغ 1.7 لتر لكل 100 كم.

ومن المقرر أن تطلق بي إم دبليو الموديل الهجين X2 25e الجديد اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل بسعر يبدأ من 47 ألف و250 يورو.