الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن صورة تشويقية لـ IS موديل 2021 مع استعدادها للتدشين الرسمي في 9 يونيو القادم، مع العلم أن السيدان الفاخرة لم تظهر في أي صور تجسسية حتى الآن، ما يعني أن هذه أول نظرة فعلية لنا على السيارة، ونرى هنا المصابيح الخلفية الممتدة لعرض السيارة بأكملها.
لكزس لم تكشف عن أي تفاصيل للسيدان بعد، ولكن أشارت تقارير في الماضي إلى استخدام محرك V8 في نسخة IS 500، ولكن لا ندري ما إذا كان محرك 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي أم محرك توربو مزدوج جديد.
أيضا منصة السيارة تظل لغزاً للوقت الحالي.. ومع توقف إنتاج GS سيدان رسمياً، من المتوقع أن تصعد IS لتحل محلها، لذا توقعوا داخلية أكثر فخامة مع عدد كبير من التقنيات العصرية للسلامة والراحة، كما ستتمتع السيارة بتصميم خارجي أكثر رياضية، وسنعلم المزيد من التفاصيل قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر لكزس IS 2021 تظهر في صورة تشويقية مع الكشف عن موعد التدشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.