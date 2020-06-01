لكزس IS 2021 تظهر في صورة تشويقية مع الكشف عن موعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن صورة تشويقية لـ IS موديل 2021 مع استعدادها للتدشين الرسمي في 9 يونيو القادم، مع العلم أن السيدان الفاخرة لم تظهر في أي صور تجسسية حتى الآن، ما يعني أن هذه أول نظرة فعلية لنا على السيارة، ونرى هنا المصابيح الخلفية الممتدة لعرض السيارة بأكملها.

لكزس لم تكشف عن أي تفاصيل للسيدان بعد، ولكن أشارت تقارير في الماضي إلى استخدام محرك V8 في نسخة IS 500، ولكن لا ندري ما إذا كان محرك 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي أم محرك توربو مزدوج جديد.

أيضا منصة السيارة تظل لغزاً للوقت الحالي.. ومع توقف إنتاج GS سيدان رسمياً، من المتوقع أن تصعد IS لتحل محلها، لذا توقعوا داخلية أكثر فخامة مع عدد كبير من التقنيات العصرية للسلامة والراحة، كما ستتمتع السيارة بتصميم خارجي أكثر رياضية، وسنعلم المزيد من التفاصيل قريباً.