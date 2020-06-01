تسريب بي ام دبليو الفئة الرابعة كوبيه 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور بي ام دبليو الفئة الرابعة كوبيه 2021، والتي تكشف عن جوانب ومقدمة السيارة بوضوح مع بعض الألوان الخارجية كذلك.
وقد أكدت بي ام دبليو رسمياً على تدشين الفئة الرابعة رقمياً يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020.. وستنتقل السيارة لمنصة CLAR الجديدة مثل الفئة الثالثة، مع مشاركتها لجميع مجال المحركات مع الفئة الثالثة أيضاً.
كما أكدت بي ام دبليو أن شاسيه الفئة الرابعة حصل على تعديلات خاصة به لتحسين التوجيه بشكل معتبر بدون التخلي عن مستويات الراحة “الممتازة”.
كما ستنطلق الكوبيه بمحركات 4 و6 سلندر بترول وديزل، منهم محرك 6 سلندر تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 374 حصان مع تقنية هجينة مخففة 48 فولت، وقد نرى نسخة هجينة بالقابس.
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