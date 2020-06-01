سانتافي.. أيقونة هيونداي تطل بتصميم جديد قوي ومتناغم

كشفت شركة هيونداي موتور الستار عن لمحة من التصميم الجديد لأيقونتها الشهيرة سانتافي، وهي لمحة تعد بالكثير من الجمال والجاذبية في الجيل الجديد من السيارة الفاخرة.



ويعكس الجيل الجديد من سانتافي أحدث تطور للسيارات متعددة الأغراض SUV من الشركة، خاصة وأن سانتافي هي أقدم سيارة متعددة الأغراض طرحتها هيونداي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تمتاز النسخة المطورة من سانتافي بتصميم خارجي قوي ومتناغم، بالإضافة إلى تحديثات داخلية شكلية وتقنية لتوفر وسائل راحة متميزة.

وأظهرت الصورة التشويقية للشكل الجديد من سانتافي الجديدة العديد من التطورات والتعزيزات في التصميم تشمل شبكة خارجية واضحة بنمط هندسي مجسم وأضواء نهارية (DRLs) تعكس البنية المدمجة الجديدة لسيارات هيونداي.

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وقد أعيد تصميم الشبكة الخارجية لسانتافي لتصبح أوسع من ذي قبل، ولتكون معبرة عن الشخصية الجريئة للسيارة الجديدة، وأعطى إطار الكروم شكلا هندسيا ذا تأثير مجسم واضح على السيارة.

كما جاءت الأضواء النهارية على شكل حرف T بحيث يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة لتضفي أناقة خاصة على السيارة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن التحسينات التقنية التي طرأت على سانتافي، لكن من الواضح أنها لن تقل عن التغيرات الشكلية، التي ظهرت على السيارة الشهيرة.

وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات في الأسابيع القادمة.