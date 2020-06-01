نصائح ذهبية للتخلص من الاتساخات العنيدة في السيارة

مع مرور الوقت تزداد الاتساخات في المقصورة الداخلية للسيارة، وعلى الرغم من أن هذا أمر لا يدعو للقلق، إلا أنه في بعض الأحيان يستلزم التدخل بسرعة حتى يسهل التخلص من الاتساخات.

وبشكل عام ينصح الخبراء بالاعتماد على المواد المتخصصة والابتعاد عن المنظفات الشديدة، التي قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.



و أوضح خبير العناية بالسيارات الألماني كريستيان بيتزولت أنه كلما كان وقت التعرض أقصر، كان من الأسهل إزالة الاتساخات.

وأضاف أن أسهل طرق إزالة الاتساخات العنيدة مثل العلكة أو الشوكولاتة أو الأطعمة الأخرى هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية. ويتم الرش ببساطة حتى تزول الاتساخات، ثم يتم تنظيف المواضع المتضررة بفرشاة ومسحها.

- منظفات بيولوجية

وتساعد المنظفات البيولوجية، التي تحتوي على كائنات دقيقة، ضد بقع الحليب أو البول أو الدم أو القيء. ويتم رش هذه المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة. ويمكن التخلص من شعر الحيوانات عن طريق المكنسة الكهربائية.

والشيء بالشيء يذكر، فعند الرغبة في الحصول على مقصورة داخلية جيدة ونظيفة لابد أن تبدأ عملية العناية بالمكنسة الكهربائية والتي تسحب الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلا عن حبات الرمل، مع تجنب الفرش الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية.

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وينصح بيتزولت أولا بوضع المنظفات أو منتجات العناية على قطعة قماش وعدم رشها مباشرة على أجزاء السيارة، تجنبا لتسلل هذه المواد للمفاتيح والمكونات الكهربائية وإتلافها، مع العلم بأن الماء الزائد قد يسبب انكماشا لا يمكن إصلاحه مع الجلد.

كما ينصح بعد التنظيف بإزالة مادة التنظيف من الفرش وكسوة المقاعد بشكل جيد. ويوصي الخبراء بالابتعاد عن الصابون ومواد التنظيف الشديدة والمواد المنزلية، حتى لا تهاجم الأسطح الداخلية، فعلى الرغم من نتائجها المرضية، إلا أنها ستهاجم هذه المواد بعد ذلك.

واستعمال منظفات ومواد العناية الخاصة بالسيارات، والتي تحتوي على مواد واقية من الأشعة فوق البنفسجية، هو الأمر الهام عند الوضع في الاعتبار أن السيارة تقف أوقاتا طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، وفقا لنصائح الخبراء.

وينصح فيليب بالاس خبير فرش السيارات بالاعتماد على أسفنجة وبعض من سائل التنظيف اللطيف أو المعتدل والابتعاد عن المنتجات الكيميائية والكحول، كما أن المقاعد الجلدية يكفي بعض الصابون لإزالة الاتساخات من عليها.

- من أعلى إلى أسفل

وينصح ماركوس هيرمان، رئيس الجمعية الاتحادية للعناية بالسيارات، بالتنظيف من أعلى إلى أسفل، لذا يتم البدء بالمقاعد أولا ثم السجاد وكسوة الأرضية. وبالنسبة للاتساخات الصعبة بشكل خاص، يمكن العمل باستخدام مجفف رطوبة وخل؛ حيث تلتقط المكنسة الكهربائية الرطوبة ومعها الكثير من الاتساخات وتنظف السجادة بسهولة. بعد ذلك يمكن مسح المنطقة بمنشفة مبللة بالماء والخل حتى يتم تدمير البكتيريا المتكونة عليها.

ولإزالة الراوئح الكريهة داخل السيارة يمكن وضع بعض من الماء والخل في وعاء صغير؛ حيث يساعد هذا على قتل البكتيريا الضارة الموجودة داخل السيارة.