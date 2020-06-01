بي إم دبليو تكشف عن موديلات جديدة.. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، عن تجديد سيارات الفئة الخامسة الصالون والكومبي Touring والسادسة الجران توريزمو من خلال بعض الرتوش التصميمية والتجهيز بمحركات مدعمة بتقنية 48 فولت.

تأتي الموديلات الجديدة بتوسعات في التجهيزات وأنظمة مساعدة جديدة ووظائف جديدة بنظام الملتيميديا، مع نظام ملاحة يعتمد على الحوسبة السحابية، وقمرة رقمية.

ومن التحديثات، التي تطرأ على تقنيات السيارة، الاعتماد على تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت، والتي تستند عليها

جميع المحركات خماسية وسداسية الأسطوانات.

وتتألف هذه التقنية من محرك كهربائي بقوة 8 كيلووات/11 حصان مع بطارية ليثيوم أيون. وتهدف هذه التقنية الحديثة إلى تعزيز حالة التسارع والمساعدة على الحد من استهلاك الوقود بفضل نظام استرداد طاقة الكبح.

وتتوفر للسيارات الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 135 كيلووات/184 حصان إلى 390 كيلووات/530

حصان.

وتتاح السيارة الصالون بنسخ الدفع الهجين Plug-in المعتمدة على محركات بنزين بقوة 215 كيلووات/292 حصان و290 كيلووات/394 حصان. وتصل هذه النسخ إلى مدى السير 62 كلم.

Advertisements

وذكرت الشركة الألمانية أن نسخ الدفع الهجين تصل إلى معدل استهلاك 1.9 لتر/100 كلم، بينما يتراوح معدل استهلاك النسخ العادية بين 4.1 لتر ديزل و9.7 لتر بنزين/100 كلم.

ويبدأ سعر السيارة الصالون الجديدة من 49 ألف و100 يورو، بينما يبدأ سعر الموديل الكومبي Touring من 51 ألف و300 يورو، أما الجران توريزمو من الفئة السادسة فيبدأ سعرها من 62 ألف و 800 يورو.​