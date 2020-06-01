مرسيدس تكشف عن الجيل الجديد من الفئة S

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس طرح الجيل الجديد من الفئة S الشهيرة في الأسواق خلال فصل الخريف المقبل. تتمتع السيارة الفارهة الجديدة بتصميم أكثر أناقة مع شبكة مبرد أكثر جاذبية، كما أن السيارة تضع معايير جديدة فيما يتعلق بالأنظمة المساعدة وأنظمة الدفع. الدفع. تعتمد السيارة على التيار الكهربائي بشكل أكبر في عملية الدفع مثل تقنية 48 فولت، ونظام الدفع الهجين Plug-in مع ما يزيد على 60 كلم من مدى السير الكهربائي.​

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