تعرف على أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عن أوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة ابتداءاً من اليوم 8 شوال وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة أن فترات العمل تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً من السبت إلى الخميس، في محطات: (الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن).

وتبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً يوم السبت، في محطات: (الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس).

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وفيما يخص محطة مكة المكرمة، بيّنت الإدارة أن فترة العمل ستكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.