اخبار السيارات

تعرف على أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بالمملكة

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عن أوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة ابتداءاً من اليوم 8 شوال وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة أن فترات العمل تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً من السبت إلى الخميس، في محطات: (الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن).

وتبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً يوم السبت، في محطات: (الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس).

Advertisements

وفيما يخص محطة مكة المكرمة، بيّنت الإدارة أن فترة العمل ستكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا