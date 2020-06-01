رفع الرسوم الجمركية على السيارات وأجزائها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن رفع الرسوم الجمركية على نحو 3 آلاف سلعة، وذلك ابتداءً من 10 يونيو 2020 استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 / 8 / 1441هـ.

واتضح بأن القائمة تشملها السيارات كما هو موضح بالجداول أدناه بحيث ترتفع من 5% إلى 7%، وكذلك أجزاء السيارات بحيث ترتفع من 5% إلى 7% أو 15% بما يشمله ناقل المحركة والفرامل وغيره.

يذكر أن رفع الرسوم الجمركية يأتي بعد الإعلان عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، ما سيتسبب في حالة ارتفاع عامة بأسعار السيارات سواءً بالموديلات الجديدة أو أجزاء السيارات.

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