عودة العمل في مدارس تعليم القيادة بشكل تدريجي بدءاً من اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة بشكل تدريجي.

وأوضح المـرور أنه اعتباراً من اليوم الأحد 8/10/1441 هـ، ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقاً للجداول المحددة لكل مدرسة.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي تماشياً مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.