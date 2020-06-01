هيونداي سنتافي 2020 تحصل على تعديلات كارليكس ديزاين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة تعديل السيارات “Carlex Design” عن أحدث إصداراتها، وهي عبارة عن حزمة تحديثات مميزة لـ هيونداي سنتافي.

وتتكون الحزمة الكاملة من مصدات أمامية وخلفية مخصصة، شبكة جديدة وضخمة للغاية مع شعار Carlex في المنتصف، جناح سقف خلفي، مشتت هواء خلفي، نظام عادم رباعي، إطارات قياس 20 بوصة.

أما في الداخل فهناك مقاعد جلدية جديدة فاخرة من ألكانتارا، بالإضافة إلى لمسات فضية أنيقة، بالإضافة إلى عجلة قيادة جديدة، ومع كل هذه التغييرات يمكن القول أن السيارة أصبحت مختلفة تماماً.

ولم تعلن الشركة بعد عن موعد الطرح أو خطة الأسعار.. علماً بأن هيونداي تنوي قريباً طرح سنتافي 2021 فيس ليفت.

Advertisements