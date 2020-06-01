طريقة طلب تجربة قيادة سيارة جيلي في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – منذ نشأتها في عام 1984، وتحرص شركة الوعلان على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، حتى أصبحت واحدة من أكبر الشركات في المملكة عبر خدمة ما يزيد عن 300 ألف عميل سنوياً.
وفي إطار سعيها للمحافظة على الصدارة، أعلنت الوعلان مؤخراً عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة جيلي العالمية لتستحوذ بذلك على حصرية وكالة سيارات جيلي في المملكة العربية السعودية،.
ليعود العملاق الصيني مجدداً إلى الساحة، وضمن الخدمات التي يقدمها هي إتاحة طلب تجربة قيادة سيارات جيلي عبر الإنترنت، كل ما عليك فعله هو الدخول عبر هذا الرابط وملء البيانات المطلوبة بسهولة والتي تتضمن:
- تحديد السيارة التي ترغب في تجربتها
- اللقب
- الإسم
- المدينة
- التاريخ
- رقم الجوال
- البريد الإلكتروني
- مع خانة لإضافة التعليقات إن وجدت
– ثم قم بالضغط على إرسال، وستقوم الشركة بالتواصل معك.
وتوفر جيلي حالياً في السوق السعودي سيارتي كولراي اس يو في وبينراي سيدان، وتتمتع كلاهما بتصميم أنيق وتقنيات متطورة صنعت بالتعاون مع فولفو التي تمتلكها جيلي.. ويمكنك شراء أيٍّ منهما بدون دفعة أولى.
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