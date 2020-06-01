حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يفرض حظرا للتجوال وحالة الطوارئ لمدة أسبوع بسبب أحداث العنف على خلفية مقتل جورج فلويد المزيد

أعلن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية دود دوسى، الإثنين، فرض حظر التجول وحالة الطوارئ لمدة أسبوع بالولاية بسبب أحداث العنف على خلفية مقتل جورج فلويد.

وكان حاكم ولاية تكساس قد أعلن، الأحد، حالة الطوارئ بسبب أعمال التخريب بالولاية على خلفية المظاهرات المنددة بالحادث ذاته.

وكان غريغ أبوت، حاكم تكساس، استدعى الجيش بعد احتجاجات عنيفة تشهدها عدة مدن أمريكية بعد حادث القتل الذي وقع في مدينة مينيابوليس.

والسبت، انضمت هذه الولاية الأمريكية في تعبئة الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات وأعمال شغب طالت نحو 20 مدينة أمريكية.

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ودفع الحرس الوطني الأمريكي، منذ صباح اليوم الأحد، بـ 5 آلاف جندي لاحتواء التوترات في 15 ولاية وواشنطن العاصمة بعد الحادث.

وأشار الحرس الوطني إلى أن وضع الاحتجاجات يختلف من وقت لآخر وأعداد جنودنا قد تتغير بوتيرة سريعة على أرض الواقع.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية قادت "المخربين"، في إشارة للاحتجاجات الواسعة على مقتل فلويد.

وأضاف ترامب في تغريدة له: "سنصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية."

ويواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يدعى جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.