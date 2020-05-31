بالأرقام والأسماء.. زيادات جديدة على 5 سيارات في "مايو"

كتب: باسل الحلواني

شهد شهر مايو الجاري، زيادات في أسعار 5 طرازات مختلفة، على عكس المتوقع، في ظل التراجع الحاد لحركة المبيعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وترصد "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسماء وأسعار الطرازات الـ5، التي شهدت زيادات جديدة.

أوبل إنسجنيا

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، شبكة موزعيها بزيادات تصل إلى 20 ألف جنيه على سيارتها أوبل إنسجنيا جراند سبورت.

وتراوحت قيمة الزيادات الجديدة بين 10 إلى 20 ألف جنيه، حيث جاء سعر الفئة الأولى 470 ألف جنيه، بدلاً من 450 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية فأصبح سعرها500 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه، بدلاً من 490 ألف جنيه، فيما استقر سعر الفئة الثالثة عند 560 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند

كذلك أقرت "المنصور للسيارات"، زيادات سعرية على أسعار بعض فئات السيارة أوبل جراند لاند، التي تتوافر بـ5 فئات من التجهيزات.

وتتراوح الزيادات الجديدة بين 10 آلاف جنيه، إلى 20 آلاف جنيه، للفئات الأولى والثانية، والرابعة، فيما استقرت أسعار الفئتين الثالثة

والخامسة.

وبلغ سعر الفئة الأولى بعد الزيادة الجديدة 430 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه، بدلاً من420 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية فأصبح سعرها470 ألف جنيه، بزيادة20 ألف جنيه، بدلاً من450 ألف جنيه سابقاً. واستقرت أسعار الفئة الثالثة عند 455 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة فأصبح سعرها 500 ألف جنيه، بارتفاع بلغ10 آلاف جنيه، بدلاً من490 ألف جنيه، بينما أستقر سعر الفئة الخامسة عند495 ألف جنيه.

شيفروليه ماليبو 2020

طرحت "المنصور للسيارات"، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية، موديل 2020 من السيارة "ماليبو"، التي تتوافر بـ3 فئات من التجهيزات.

وتصل قيمة الزيادات الجديدة على أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2020 إلى 60 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الأولى من ماليبو2020، 400 ألف جنيه، بزيادة بلغت 50 ألف جنيه، بدلاً من 350 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من ماليبو 2020 فبلغ 420 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه،

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بدلاً من 360 ألف جنيه.

ارتفع سعر الفئة الثالثة من ماليبو2020، إلى 450 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه.

شيفروليه كابتيفا

كما أقرت "المنصور للسيارات"، زيادات سعرية على طرازات شيفروليه كابتيفا 2020 بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية، على أن يتم تطبيقها بداية من يونيو المقبل.

صعدت أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الفئة الأولى LS إلى 319 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 309 آلاف و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات شيفروليه كابتيفا الفئة الثانية LT إلى 344 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 339 ألفًا و990 جنيهًا.

أبقت الشركة على أسعار شيفروليه كابتيفا الفئة الثالثة Premmiere سعة 5 مقاعد عند مستوى 359 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت Premmiere سعة 7 مقاعد بقيمة 379 ألفًا و990 جنيهًا.

نيسان قشقاي

أخطرت شركة نيسان موتور إيجيبت، شبكة موزعيها خلال شهر مايو الجاري، بأحدث قائمة سعرية لطرازاتها، والتي تضمنت زيادات سعرية على سيارات نيسان قشقاي 2020 بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

ووفقًا لنيسان، صعدت أسعار سيارات نيسان قشقاي الفئة الأولى VISIA إلى 370.9 ألف جنيه، بدلا من 365.9 ألف جنيهاً.

وارتفعت أسعار طرازات قشقاي الفئة الثانية ACCENTA إلى 406.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 401.9 ألف.

وقفزت أسعار سيارات نيسان قشقاي الفئة الثالثة TEKNA إلى 434.9 ألف جنيه، مقابل 429.6 ألف جنيه.