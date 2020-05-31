خدمات مميزة تقدمها الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست الوفاق لتأجير السيارات في مطلع القرن 21، وهي تحافظ على مكانتها ضمن أشهر وأكبر شركات تأجير السيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدمات الكبيرة التي تقدمها لهم داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة، ونستعرض خلال المقال أهم هذه الخدمات.

1- خاصية تنفيذ الحجز

حيث يمكنك استئجار سيارتك وإتمام إجراءات الحجز الكترونياً بالكامل عن طريق الموقع أو التطبيق، إذ أضيف تحديث جديد ليسهل عليك عملية إتمام الحجز عن طريق إستخدام هاتفك المحمول أو عبر جهاز الحاسب الآلي ليوفر عليك مزيد من الوقت والجهد دون الحاجة الى الانتظار فترة أطول.

خطوات تفعيل الحجز:

حدد الحجز واختر تنفيذ الحجز اختر السيارة سدد قيمة العقد اضف رمز التفويض الذي استلمته على جوالك عقدك على جوالك استلم سيارتك

2- أسطول متنوع من السيارات

تمتلك الوفاق علاقات شراكة إستراتيجية مع كافة وكلاء السيارات في المملكة، مما نتج عنه تزويد فروعها بأسطول متنوع من أحدث السيارات منها على سبيل المثال وليس الحصر: لكزس، مرسيدس، بي ام دبليو، هيونداي، كيا، بيجو وغيرهم.

3- خدمة فروع المطارات

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تسعى الوفاق كواحدة من الشركات السعودية الرائدة في مجال تأجير السيارات، لتحقيق التوازن المنشود من حيث تقديم أسعار تنافسية للتأجير مع خدمات ذات جودة عالية، لذلك قامت الوفاق بتوفير شبكة فروع للتأجير في جميع المطارات الدولية والإقليمية داخل المملكة، بالإضافة إلى فرع مطار دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع مطار القاهرة في جمهورية مصر العربية.

4- الاستئجار الفوري

يمكن لعملاء الوفاق استئجار سيارة بسهولة من خلال زيارة أي من الفروع الموزعة في خمسة مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى موقعين في كل من مطار دبي الدولي و مطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمكنهم من اختيار السيارة المناسبة من أسطول متنوع من السيارات في غضون دقائق، مع إمكانية الحجز عبر موقعهم على الإنترنت أو التطبيق.

والجدير بالذكر أن أسطول سيارات الوفاق دائم التحديث، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا