خرائط جوجل تتيح مشاركة الموقع على شكل كود من 6 أرقام وحروف

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت شركة جوجل خاصية جديدة خاصة بنظام الأندرويد لمستخدمي تطبيق خرائط جوجل Google Maps، وتُسمى بلس كود Plus Codes وتهدف إلى تمكين مستحدمي التطبيق من مشاركة وتحديد الأماكن غير المعروفة.

وتأتي هذه الخاصية الجديدة لتوفر الوقت والجهد على البشر حول العالم نظراً لكثرة استخدام خرائط جوجل بشكل يومي، خاصة وأن هناك صعوبة في الوصول لبعض الأماكن إذ أن خرائط جوجل توفر فقط أسماء الشوارع الرئيسية والجانبية المشهورة، بينما توجد أماكن ومواقع أخرى دون معلومات.

حيث توفر ميزة بلس كود إمكانية الوصول إلى الأماكن غير المشهورة، فيمكن مشاركة منطقة معينة بكل سهولة من خلال الضغط على علامة تحديد المكان التى تظهر بالنقطة الزرقاء ثم عرض كود خاص بالموقع مكون من 6 أرقـام، كما تُقدم هذه الميزة كود مختصر يضم معلومات دقيقة للمكان من خلال تقنية GPS، مع إمكانية مشاركة إحداثيات الموقع مع الأصدقاء عبر التطبيق.