عرض مميز من كيا الجبر على صيانة سيارات كيا

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر الوكيل الحصري لسيارات كيا في المملكة العربية السعودية، واغتنم فرصة الحصول على عروض الصيانة المميزة والمتوفرة بجميع مراكز صيانة كيا الجبر. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: تغير زيت+ تغير فلتر+ فحص 10 نقاط فقط بسعر 99 ريال.

تعقيم وفحص السيارة مجانا. الشروط والأحكام: Advertisements يسري العرض حتى 27 يونيو 2020.

يسري العرض على السيارات التالية: بيكانتو – بيجاس – ريو – سيراتو – سول – سيلتوس. صورة العرض:

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